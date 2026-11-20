Исследователи обнаружили, что в крови пациенток с ранними стадиями серозного рака яичников высокой степени злокачественности и его предшественником — серозной трубной интраэпителиальной карциномой — повышается уровень РНК Tu-stroma. Результаты работы, опубликованной в Nature Medicine, описаны в материале ScienceAlert.

Поиск раннего сигнала

РНК Tu-stroma обнаружили в сыворотке крови, в том числе во внеклеточных везикулах — небольших частицах, которые клетки выделяют для обмена сигналами и выведения веществ. В предыдущих работах исследователи установили, что везикулы с Tu-stroma происходят из клеток рака яичников. Ученые предполагают, что эта РНК может быть связана с подготовкой здоровых клеток к распространению опухоли.

Сейчас людей с высоким риском рака яичников обследуют с помощью трансвагинального ультразвукового исследования и анализа крови на белок CA-125. Однако уровень CA-125 может повышаться не только из-за рака, а окончательное подтверждение диагноза требует биопсии.

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Результаты требуют проверки

В исследовании приняли участие 506 женщин: 232 имели рак яичников на разных стадиях, 43 — серозную трубную интраэпителиальную карциному, 88 — доброкачественные образования яичников, еще 143 были здоровыми участницами для сравнения.

Все диагнозы участниц уже были известны до начала исследования. Поэтому тест на Tu-stroma еще не проверяли как способ выявления недиагностированных случаев в реальных условиях. Авторы также зафиксировали единичные ложноположительные результаты у пациентов с раком легких, некоторых людей с эндометриозом и здоровых участников.

Исследователи подчеркнули, что полученные данные не меняют действующих стандартов ведения людей с наследственным риском, в частности рекомендаций по профилактическому удалению маточных труб и яичников для тех, кому такая операция показана. Также пока нет доказательств, что более раннее выявление этого предракового состояния улучшает результаты для пациенток.

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