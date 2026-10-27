Палата по вопросам государственной безопасности Уголовного суда Кувейта в понедельник приговорила троих обвиняемых к смертной казни по делу о шпионаже в пользу Ирана и ливанской «Хезболлы». Еще восьмерым обвиняемым назначили по пять лет лишения свободы, сообщает Asharq Al-Awsat.

Приговоры по делу о шпионаже

Суд признал виновными шейха Хусейна Абдуллу аль-Матук, Хассана Абдулхади Хаджиеха и гражданина Ирана Абдулрезу Хайдара Дехгани. По данным издания, их признали виновными в нанесении ущерба национальным интересам Кувейта, шпионаже в пользу иностранных структур и принадлежности к ливанской «Хезболле».

Прокуратура утверждала, что обвиняемые совершали действия, которые могли подорвать независимость, единство и территориальную целостность страны. Она также обвиняла их в контактах с Ираном и «Хезболлой» для осуществления враждебных действий против Кувейта.

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План покушения на министра

По версии обвинения, среди запланированных действий было покушение на первого вице-премьер-министра и министра внутренних дел шейха Фахада аль-Юсуфа, а также на других государственных деятелей. Согласно материалам дела, другие подсудимые проводили встречи для подготовки нападения и распределяли роли.

Одиннадцатому обвиняемому, согласно документам дела, поручили обеспечить необходимое для выполнения плана оборудование по указаниям троих приговоренных к смертной казни. Суд заявил, что национальная безопасность является правом всего общества, а суверенитет государства не может оспариваться иностранной силой.

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