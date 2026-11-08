В провинции Квазулу-Наталь в ЮАР коалиционные переговоры должны состояться в 32 из 44 муниципалитетов, где по итогам местных выборов ни одна партия не получила самостоятельного большинства. Крупнейшая сила в провинции по числу голосов — партия uMkhonto Wesizwe (MK) — получила более 2,1 млн голосов, или 34%, однако во многих советах ей потребуется поддержка других партий, сообщает Daily Maverick.

Результаты в муниципалитетах

Согласно предварительным результатам, IFP занимала первое место в 19 муниципалитетах, MK — в 17, Африканский национальный конгресс (ANC) — в пяти, а Демократический альянс (DA) — в трех. При этом MK не получила абсолютного большинства в eThekwini, Msunduzi, Newcastle, uMhlathuze, KwaDukuza и Ray Nkonyeni.

В Msunduzi, в состав которого входит Питермарицбург, MK получила 31 из 81 места в совете — на 10 меньше необходимого для большинства количества. ANC и DA получили там по 17 мандатов. В Newcastle у MK 23 из 71 места, а в uMhlathuze, в состав которого входит Ричардс-Бей, — 27 из 71. В Richmond партия получила 10 из 17 мест и обеспечила единоличный контроль над муниципалитетом, которым ранее руководил ANC.

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Позиции партий

Первый заместитель президента MK Дудузане Зума заявил, что партия не будет заключать коалиции лишь ради формирования власти и не хочет возвращать к власти силы, которых, по его словам, отвергли избиратели. MK сформировала переговорную группу из семи членов, которую возглавил Зума. В нее также вошли Тони Йенгени, Дали Мпофу, Уиллис Мчуну, Мксолиси Пхакати, Линди Мтшали и доктор Тханти Мтханти.

Дали Мпофу отметил, что партия готова остаться в оппозиции, если не сможет достичь договоренностей, соответствующих ее принципам. Генеральный секретарь ANC Фикиле Мбалула, в свою очередь, сказал, что формальные коалиционные переговоры еще не начались, а партия также допускает работу в оппозиции.

Возможное влияние на провинциальную власть

Переговоры будут проходить на фоне коалиционного правительства Квазулу-Наталя, сформированного после выборов 2024 года ANC, IFP, DA и NFP. Партии, сотрудничающие на уровне провинции, могут выбрать разные политические договоренности в отдельных муниципалитетах. Лидер DA в провинции Дин Макферсон предостерег другие силы от сотрудничества с MK, заявив, что решения на местном уровне могут иметь последствия и за пределами отдельных советов.

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