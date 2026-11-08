В Кветте, Пакистан, близится к завершению проект Института сердечно-сосудистых заболеваний Белуджистана (BICVD), рассчитанного на 150 коек. Главный министр провинции Белуджистан Сарфраз Бугти заявил, что учреждение ожидают открыть позднее в этом месяце.

Как сообщает Dawn, ход завершающих работ, медицинское оснащение, административную структуру и готовность учреждения к работе рассмотрели на первом заседании совета директоров BICVD. Совет также утвердил назначение кардиолога Джалала Хана временным руководителем института. Он будет отвечать за подготовку больницы к работе в соответствии с современными медицинскими стандартами.

Диагностика и лечение в провинции

По словам Бугти, создание института должно предоставить жителям Белуджистана возможность проходить современную диагностику и лечение сердечных заболеваний в пределах провинции. Это должно сократить потребность пациентов обращаться за специализированной кардиологической помощью в другие провинции.

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Главный министр также заявил, что BICVD оснастят современным медицинским оборудованием, а помощь будут оказывать квалифицированные специалисты. В учреждении планируют создать эффективную административную систему для своевременной диагностики, лечения и экстренной помощи пациентам с заболеваниями сердца.

Сеть спутниковых центров

На начальном этапе вместе с больницей должны начать работу три спутниковых центра. Они будут предоставлять базовые медицинские услуги и обеспечивать своевременную диагностику.

Министр здравоохранения провинции Бахт Мухаммад Какар сообщил, что на втором этапе сеть таких центров планируют распространить на все административные центры дивизионов. Кроме того, в каждом районе должны создать центры помощи при боли в груди для оказания неотложной медицинской помощи и своевременной диагностики людей с симптомами сердечно-сосудистых заболеваний.

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