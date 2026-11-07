В австралийском Лонгриче, штат Квинсленд, 15 человек завершили четырехнедельный курс по классификации шерсти. Обучение организовали из-за нехватки таких работников в шерстяной отрасли штата, сообщает ABC News.

Среди участников были стригали, агенты по продаже скота, работники, занимающиеся шерстью, и производители шерсти. Они учились классифицировать ее по цвету, характеристикам волокна, тонине, текстуре и стилю. На финальном экзамене участники должны были рассортировать трехкилограммовый мешок шерсти по однородности, длине и прочности волокна, а также выявить дефекты.

Дефицит классификаторов

Овцевод Майк Пратт, который также возглавляет Queensland Wool Technical Advisory Group, заявил, что в Квинсленде не было образовательной программы по подготовке классификаторов шерсти с 2013 года. По его словам, отрасль работала с минимально необходимым количеством специалистов: если классификатор заболевал или уходил с работы, найти замену было почти невозможно.

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Пратт оценил потребность штата примерно еще в 10 классификаторах. Он также отметил, что в Квинсленде сейчас работают только 12 подрядчиков по стрижке овец — против около сотни во времена, когда шерстяная отрасль была на пике.

Аккредитация и рынок

Выпускникам еще нужно подать документы на аккредитацию в Australian Wool Exchange. После этого они смогут применять приобретенные навыки на пунктах стрижки по всей Австралии. Классификация важна для продажи шерсти, поскольку ее разные категории имеют разную рыночную стоимость.

Австралия производит около 25% мирового объема шерсти. Ее продают на аукционах в Сиднее, Мельбурне и Фримантле недалеко от Перта, после чего большую часть сырья отправляют за границу на переработку. По словам Пратта, при хорошем настриге средняя стоимость тюка шерсти может составлять 3 тысячи долларов — потенциально вдвое больше, чем пять лет назад. В то же время с начала нового финансового года рынок снизился на 2 доллара за килограмм после роста на 7 долларов с 2025 года.

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