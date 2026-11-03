В штате Квинсленд в Австралии полиция задержала 34-летнего жителя Фелуги Райана Саймондса и предъявила ему 20 обвинений по делу о предполагаемом незаконном лишении женщины свободы, насилии и преступлениях с оружием. Об этом сообщает ABC News.

Обстоятельства дела

По версии полиции, 26 октября мужчина угрожал женщине огнестрельным оружием по адресу в Фелуге на побережье Кассовари, после чего якобы напал на нее. Правоохранители утверждают, что он заставил женщину сесть в автомобиль, отвез ее в Талли и оставил там.

Полиция также заявила, что 30 октября Саймондс якобы вновь заставил женщину сесть в автомобиль — по другому адресу в Алоомбе, в регионе Кэрнс. Поиски мужчины и женщины начались в тот же день.

Детектив-инспектор Кевин Гоан ранее сообщал, что женщина неоднократно подвергалась нападениям в течение нескольких дней, когда ее якобы удерживали против воли. По его словам, утром в субботу она смогла сбежать и остановила полицейский автомобиль.

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Задержание и обвинения

Полицейские нашли и задержали Саймондса на дороге Моссман—Дейнтри в Мьялло. По данным правоохранителей, при нем также был обрез.

Среди обвинений — по два эпизода незаконного лишения свободы и удушения, сдавливания или strangulation в домашних отношениях. Ему также вменяют причинение телесных повреждений, принудительный контроль, опасные действия с оружием и пытки как правонарушения, связанные с домашним насилием.

Кроме того, полиция предъявила пять обвинений, связанных с оружием и взрывчатыми веществами, два — в отношении автотранспорта, а также по одному обвинению в обычном нападении и проникновении в жилище с намерением совершить правонарушение. Еще три обвинения касаются неявки в соответствии с обязательством. Ожидалось, что мужчина предстанет перед магистратским судом Кэрнса.

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