В штате Квинсленд, Австралия, в 2026 году предметы по драме для старших классов или практической драме предлагали 276 школ — на 42 меньше, чем в 2019 году, когда такие предметы были доступны в 318 учреждениях. Об этом со ссылкой на данные Управления учебных программ и оценивания Квинсленда сообщает ABC News Australia.

Снижение числа учеников

Президент организации Drama Queensland Скотт Эндрюс, преподающий в частной школе Брисбена, назвал ситуацию кризисом набора на предметы по драме. По его словам, после введения ATAR в 2019 году число учеников, выбирающих драму в Квинсленде, сократилось почти на 40%.

Эндрюс связывает эту тенденцию с механизмом корректировки результатов между предметами. Он заявил, что школьники отказываются от драмы, стремясь получить более высокий ATAR, а школы могут отговаривать их от выбора дисциплин с более низкими показателями корректировки. По его утверждению, в 2025 году ученики, набравшие 100 баллов по драме, после такой корректировки теряли около 15 баллов.

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Призывы пересмотреть систему

Председатель National Advocates for Arts Education Джон Сондерс также заявил, что ориентация школ на высокие показатели ATAR сужает выбор предметов для учеников. По его словам, Квинсленд должен провести культурную олимпиаду в преддверии Олимпийских игр, а в Queensland Performing Arts Centre не могут найти квалифицированных сотрудников для технических и производственных ролей.

Сондерс сказал, что организация более семи лет добивается пересмотра ATAR, правил корректировки результатов и учебной программы по драме. В Управлении учебных программ и оценивания Квинсленда отметили, что школы самостоятельно определяют перечень предметов для старших классов с учетом спроса учеников, наличия преподавателей и ресурсов.

В Queensland Tertiary Admissions Centre объяснили, что корректировка между предметами должна обеспечивать справедливое сравнение абитуриентов с разными комбинациями дисциплин для поступления в учреждения высшего образования. Там также призвали учеников выбирать предметы в соответствии с собственными сильными сторонами, интересами и планами на будущее, а не только ради конкретного рейтинга ATAR.

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