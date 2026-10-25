В штате Квинсленд на востоке Австралии объявили несколько предупреждений о наводнениях на фоне сильных дождей и прогноза опасных гроз. Жителей Центрального нагорья призвали подготовиться из-за повышения уровня воды в районе водосбора плотины Тереза-Крик. Об этом сообщает ABC News Australia.

Предупреждение для Центрального нагорья

Для жителей Центрального нагорья выпустили предупреждение уровня Watch and Act. Жителей Клермонта и прилегающих районов призвали подготовиться к наводнению. Ранее в тот же день там действовало предупреждение высшего уровня Emergency Warning, однако позднее его понизили.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На юго-востоке штата уровень воды в реке Мэри возле Тиаро, к северу от Гимпи, продолжает повышаться. По данным измерительных станций, река быстро поднялась выше умеренного уровня наводнения после нескольких дней сильных осадков и может достичь высокого уровня наводнения.

Прогноз новых гроз

Австралийское Бюро метеорологии предупредило, что погодная система над внутренними районами Квинсленда будет двигаться на восток, а к понедельнику сместится на юго-восток штата, принеся новые сильные дожди. Старший синоптик Фелим Ханнифи заявил, что понедельник, вероятно, станет днем наивысшего риска для юго-востока Квинсленда: возможны крупный град, разрушительные порывы ветра и сильные осадки.

Читай нас в