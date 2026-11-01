Во вторник в австралийском штате Квинсленд прогнозируются распространенные грозы, которые в отдельных районах могут быть сильными. Под угрозой находятся Дарлинг-Даунс, Голд-Кост, Брисбен и Саншайн-Кост, сообщает ABC News Australia.

Риск града и подтоплений

По данным Бюро метеорологии Австралии, после преимущественно ясного понедельника днем на юго-востоке штата возможны грозы с крупным градом, разрушительными порывами ветра и сильными ливнями. Интенсивные осадки могут вызвать внезапные подтопления, особенно учитывая значительные дожди, прошедшие в некоторых районах в течение последних двух недель.

Старший метеоролог Стив Хедли отметил, что ноябрь является пиком грозового сезона. По его словам, в ближайшие дни риск гроз сохранится во многих частях Квинсленда, а во вторник усилится на юго-востоке.

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Жара на севере штата

В то же время части полуострова и региона залива Карпентария страдают от сильной жары. Бюро метеорологии объявило предупреждение о сильной жаре, в частности для Кованьямы и Уэйпы; в отдельных местностях ее уровень может быть экстремальным.

Максимальная температура в регионе залива в течение недели будет держаться на уровне около 40 градусов и в четверг может достичь 40 градусов. В Маунт-Айзе в течение следующих семи дней ежедневно прогнозируют 40 градусов, а ночная температура может подниматься до 23 градусов. В отдаленных западных районах температура ожидается на 8 градусов выше средних показателей для этого времени года.

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