Власти австралийского штата Квинсленд ищут наследников Августа Торсборна, умершего более века назад, чтобы изъять земельный участок площадью около 10 квадратных метров для модернизации территории возле станции Холмвью. Об этом сообщает ABC News Australia.

Узкий участок для дорожного соединения

Департамент транспорта и главных дорог Квинсленда разыскивает людей, которые могут иметь интерес в наследстве Торсборна или право на землю в районе Бинли к югу от Брисбена. Участок имеет 16 метров в длину и 60 сантиметров в ширину.

13 октября 2026 года руководитель департамента издал уведомление о намерении изъять эту землю. В документе указано, что участок необходим для целей, связанных с транспортной инфраструктурой. Письменные возражения против его изъятия необходимо подать до 17 ноября 2026 года.

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Обновление станции Холмвью

Землю планируют использовать для обновления территории станции Холмвью в рамках проекта Logan and Gold Coast Faster Rail. Обновлённый проект также предусматривает модернизацию местных дорог и новое дорожное соединение между Спаннс-роуд и Торсборн-стрит.

Историк и коллекционер бутылок Дез Крамп рассказал, что семья Торсборнов прибыла из Швеции и поселилась в Бинли в 1870-х годах. Август Торсборн был известен производством безалкогольных напитков Beenleigh Soda, также владел пивоварней и входил в совет графства Бинли в 1888 году.

По словам Крампа, у Торсборна было 11 детей, двое из которых умерли в младенчестве, а семья управляла фабрикой напитков до 1930-х годов. В департаменте призвали всех, кто считает, что имеет интерес в наследстве Торсборна или этой земле, обратиться в ведомство.

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