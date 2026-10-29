В Брисбене, Австралия, сотрудник полиции Квинсленда Муамер Нукич признал вину в публикации девяти оскорбительных и антисемитских комментариев в социальной сети Threads. 51-летнему сотруднику Protective Services Group назначили девятимесячное обязательство о надлежащем поведении и взыскание в размере 1000 долларов, сообщает ABC News Australia.

Дело рассмотрел суд в Брисбене

Нукича арестовали в январе и предъявили ему 41 обвинение в использовании средства связи для угроз, преследования или нанесения оскорбления. Во время заседания Магистратского суда Брисбена он признал вину. На слушании его поддерживали жена и дочь.

Суд заслушал, что комментарии были опубликованы под существующими постами в Threads в период с 18 февраля 2024 года по 2 января 2026 года. В них Нукич выражал поддержку насилию и изнасилованию, а также оставил эмодзи «100» под постом с антисемитской формулировкой о евреях.

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Позиция защиты

Суду сообщили, что у Нукича диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство после событий, свидетелем которых он был в детстве во время войны в Боснии. В Австралию он прибыл в возрасте 18 лет. По словам адвоката, последние события в Газе стали для подсудимого триггером.

Защита также представила характеристики, в которых Нукича назвали продуктивным членом сообщества. В документах упоминались его ответственные должности в боснийском исламском центре и местном футбольном клубе.

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