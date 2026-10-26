В австралийском штате Квинсленд в затопленном ручье нашли тело мужчины после нескольких дней сильных ливней. Экстренные службы вызвали в район Бумпа на побережье Фрейзер-Кост в понедельник вскоре после 11:00 по местному времени, когда поступило сообщение о мужчине без признаков сознания.

Как сообщает The Guardian, мужчину нашли в ручье Смотеринг-Крик на Бумпа-роуд. Полиция Квинсленда констатировала его смерть и начала расследование, по итогам которого подготовит доклад для коронера.

Спасательная операция в Лейберне

На юге штата шесть отдыхающих с палатками оказались отрезаны паводковыми водами в общественном кемпинге в Лейберне, районе Саузерн-Даунс. Спасатели подразделения быстрого реагирования на воде Queensland Fire and Rescue получили вызов в понедельник в 7:45 и провели спасательную операцию примерно в 11:15.

По данным полиции, у спасенных не зафиксировали физических травм.

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Предупреждения о новых подтоплениях

Ливни, продолжавшиеся с четверга по понедельник, затопили многочисленные реки и дороги на юге и востоке Квинсленда. Внезапные наводнения произошли возле ручья Лейдли-Крик и в Гленор-Гроув в долине Локьер к западу от Брисбена, где перекрыли часть дорог.

Наибольшее четырехдневное количество осадков — 439,4 мм — к утру понедельника зарегистрировали в Блэкдаун-Тейблленд недалеко от Рокгемптона. В Ловер-Спрингбруке возле Голд-Коста выпало 325,2 мм, в Намбуре возле Саншайн-Коста — 314,2 мм, а в Брувине, расположенной в глубине материка от К’гари, — 299,6 мм.

Предупреждения о наводнениях оставались в силе для нескольких водотоков, в том числе Воррилл-Крик, реки Бремер, а также рек Макинтайр, Муни, Мэри, Варрего, Буллу и Барку. Австралийское бюро метеорологии прогнозировало возвращение к типичным весенним условиям с жаркими и влажными днями, а также менее интенсивными послеобеденными ливнями и грозами.

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