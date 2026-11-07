В австралийском штате Квинсленд 27-летней женщине предъявили обвинение в мошенничестве по делу о предполагаемом фиктивном переводе ответственности за дорожные нарушения. По данным полиции, задержанная в Вудридже, к югу от Брисбена, как минимум четыре года предлагала в социальных сетях услуги водителям, желавшим избежать приостановления действия водительских прав. Следователи утверждают, что на её имя были переведены 1266 дорожных нарушений, 1150 штрафных баллов и штрафы на сумму более 600 тыс. австралийских долларов, сообщает ABC News.

В Квинсленде водителю грозит приостановление действия прав после накопления 12 штрафных баллов. Представитель полиции заявил, что многие водители, которые предположительно пользовались такими услугами, могли избежать отстранения от управления транспортом и продолжить ездить по дорогам. Женщина находится под стражей и, как ожидается, предстанет перед Магистратским судом Брисбена позднее в этом месяце.

Объявления в социальных сетях

Журналисты ABC News обнаружили в социальных сетях объявления о предполагаемом «очищении» штрафных баллов. Авторы публикаций предлагали за плату оформить другого человека как водителя, ответственного за нарушение, зафиксированное камерой. Во время телефонных разговоров собеседники журналистов заверяли, что такая операция не несёт рисков для её участников.

Юрист Кристи Белл отметила, что человек, сознательно предоставляющий ложные сведения для перевода нарушения на другое лицо, рискует совершить уголовное преступление. По её словам, ответственность может грозить как тем, кто платит за такие услуги, так и тем, кто их предлагает.

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Предыдущие уголовные дела

В материале также упоминается дело Бина Чжана, которого в феврале 2024 года приговорили к четырём месяцам лишения свободы условно на 12 месяцев и лишили права управления транспортом на шесть месяцев. По данным ABC News, на протяжении шести лет он 19 раз платил другому мужчине за внесение ложных данных о водителе, а в трёх случаях использовал вымышленное лицо. К концу 2022 года он избежал штрафов на 5798 австралийских долларов и 55 штрафных баллов.

Судебное решение по этому делу указывало, что организатор схемы способствовал подобным нарушениям с участием сотен водителей. В 2012–2022 годах было подано 1400 ложных номинаций водителей, что позволило избежать штрафов на сумму более 420 тыс. австралийских долларов.

Ещё один фигурант, Николас Джон Анфорт, признал вину в мошенничестве, попытке воспрепятствовать правосудию и трёх эпизодах получения или использования чужих идентификационных данных. В июне его приговорили к трём годам лишения свободы. По данным полиции, он неправомерно перевёл 695 штрафных баллов, в том числе примерно 144 раза — на троих мужчин, не знавших о схеме.

Эксперт по кибербезопасности Университета Гриффита Дэвид Таффли заявил, что государственные системы должны выявлять повторяющиеся переводы штрафных баллов. Представитель правительства штата сообщил, что Департамент транспорта и главных дорог, Налоговое управление Квинсленда и полиция сотрудничают для выявления, оценки и реагирования на подозрения в мошенничестве.

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