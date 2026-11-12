В австралийском штате Квинсленд взломали систему бронирования Queensland Parks and Wildlife Service, в результате чего злоумышленники похитили персональные данные ее пользователей. Об этом сообщает ABC News Australia.

Данные хранились у внешнего поставщика

Департамент окружающей среды, туризма, науки и инноваций Квинсленда заявил, что атаке подвергся сторонний поставщик услуг Bookeasy. Компания обрабатывала разрешения на кемпинг и въезд транспортных средств через Национальную систему бронирования парков.

В системе хранились адреса электронной почты, почтовые адреса и номера телефонов пользователей. В департаменте отметили, что пока не считают, что финансовые данные клиентов были скомпрометированы, поскольку платежи обрабатываются отдельной системой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пользователей предупредили о фишинге

Ведомство призвало посетителей парков соблюдать осторожность из-за возможных фишинговых попыток. В частности, не следует отвечать на неожиданные электронные письма, сообщения или звонки от лиц, представляющихся сотрудниками департамента и просящих подтвердить или предоставить персональные данные.

Департамент заявил, что предоставит дополнительную информацию клиентам, которых затронула утечка, как только получит больше данных об инциденте.

Читай нас в