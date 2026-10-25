В Лагосе, Нигерия, мать и ее ребенок погибли после того, как возле рынка Freeman Market в районе Mile 2 в направлении Апапы опрокинулись два грузовика с контейнерами. Как сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на газету Vanguard, они оказались зажаты под грузовиками и контейнерами.

Спасательная операция

Управление дорожного движения штата Лагос LASTMA заявило, что его спасательная команда эвакуировала тела погибших и расчистила место аварии. Движение транспорта направили на прилегающую сервисную полосу.

Для уборки опрокинувшихся грузовиков и контейнеров привлекли кран и тяжелый эвакуатор. Полицейские охраняли место происшествия во время работ. Тела погибших доставили в полицейский морг в районе Яба.

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Причину аварии устанавливают

Генеральный директор LASTMA Олалекан Бакаре-Оки призвал провести расследование причин ДТП. Среди возможных факторов, которые необходимо проверить, он назвал техническую неисправность, перегрузку, неправильное распределение груза или халатность водителя.

Бакаре-Оки также призвал операторов грузовиков следить за техническим состоянием транспорта и надлежащим креплением грузов. Причина этой аварии пока не установлена.

6 октября на трассе Mile 2—Seme возле First Gate произошло другое ДТП с участием двух грузовиков, коммерческого автобуса и девяти мотоциклов. Четыре человека — трое мужчин и женщина — получили тяжелые травмы и переломы рук и ног. По предварительным данным LASTMA, один из грузовиков мог потерять управление из-за отказа тормозов, а водителей передали полиции для расследования и возможного привлечения к ответственности.

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