В Лагосе, Нигерия, грузовик перевернулся возле TREM в районе Гбагада по направлению к Ошоди. В аварии погиб пожилой пассажир, находившийся в передней кабине автомобиля.

Об этом сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на Управление дорожного движения штата Лагос (LASTMA). По данным ведомства, шестиколесный грузовик Mercedes-Benz перевозил различные товары, в том числе запечатанные мешки и новые брендированные стулья для мероприятий.

Шина лопнула во время движения

В LASTMA заявили, что передняя шина грузовика лопнула, когда он двигался на высокой скорости. Водитель потерял управление автомобилем, после чего тот перевернулся. Пассажира выбросило из кабины, он ударился головой об острый предмет и погиб на месте.

На место прибыли сотрудники ночной спасательной группы LASTMA, которые оцепили участок и переместили погибшего с дороги в карету Службы экстренной медицинской помощи штата Лагос. В операции также участвовали сотрудники полицейского участка Педро и Пожарно-спасательной службы штата Лагос.

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Груз пришлось перегружать

Управление отметило, что перевернувшийся грузовик нельзя было сразу убрать из-за значительного объема груза. Сначала товары перегрузили в другой автомобиль, после чего транспортное средство эвакуировали.

Генеральный менеджер LASTMA Олалекан Бакаре-Оки назвал гибель пассажира предотвратимой и призвал операторов тяжелых транспортных средств соблюдать скоростной режим и регулярно проверять техническое состояние автомобилей. По его словам, превышение скорости усложняет контроль над транспортом в случае механической неисправности.

В апреле 2026 года LASTMA сообщало, что с января по март в дорожных авариях в штате Лагос погибли 69 человек, еще 246 получили травмы. За этот период также зафиксировали более 900 нарушений правил дорожного движения с участием грузовиков и других большегрузных автомобилей.

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