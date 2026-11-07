В Лагосе, Нигерия, полиция задержала помощника суперинтенданта полиции Омотайо Оладжиде после того, как пуля из его оружия убила одну девушку и ранила другую во время операции в районе Аджегунле. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Столкновение в районе Носаму

Инцидент произошел 5 ноября между 21:30 и 22:00 в районе Носаму. Полицейские прибыли туда после сообщения о столкновении между группировками Nosamu Boys и Alayabiagba Boys. По данным полиции, участники конфликта спорили из-за сбора платы и были вооружены мачете и другими опасными предметами.

Представительница полиции штата Лагос Абимбола Адебиси заявила, что Оладжиде выстрелил из своего оружия во время операции и попал в двух девушек. Обеих пострадавших доставили в больницу Ajeromi General Hospital. Одну из них, Омоле Тайво, позднее перевели в учебную больницу Университета штата Лагос в Икедже, где она умерла. Другая девушка находится в стабильном состоянии и получает медицинскую помощь.

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Расследование дела

Полиция разоружила и задержала Оладжиде, а дело передали в Департамент уголовных расследований штата. Комиссар полиции Тиджани Фатаи посетил семью погибшей, выразил соболезнования и заверил в тщательном расследовании. Он также заявил, что ни одного офицера, которого признают виновным, не будут защищать.

Правоохранители не объяснили, при каких обстоятельствах был произведен выстрел и стрелял ли офицер намеренно. В феврале во время другой полицейской операции в районе Алагбадо в Лагосе от огнестрельных ранений погибли двое прохожих. Тогда полиция подтвердила арест офицеров, причастных к операции, и начало расследования.

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