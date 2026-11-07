В Лагосе, Нигерия, жилые и коммерческие здания сбрасывают сточные воды, включая воду из туалетов, прямо в открытые дренажные каналы, предназначенные для отвода дождевой воды. Это установило расследование Premium Times Nigeria, журналисты которого в течение нескольких недель посещали районы острова Лагос.

Издание зафиксировало трубы, через которые сточные воды попадали в общественные каналы на улицах Браймо-Игбо, Оба, Алли, Масси, Какава, Окепопо, Исале-Ганган и Аденижи-Аделе, а также возле площади Тинубу. Местные жители и торговцы рассказали журналистам, что неприятный запах и загрязненная вода в открытых стоках стали частью их повседневной жизни.

Каналы под застройкой

На отдельных участках Браймо-Игбо, Оба и прилегающих улиц части дренажных каналов проходят под зданиями, что затрудняет их осмотр и обслуживание. Жители предположили, что некоторые владельцы недвижимости достроили сооружения над дренажными линиями и используют скрытые участки для отвода стоков. В то же время журналистам не удалось независимо установить, что именно сбрасывали в каналы под этими зданиями, однако ниже по течению они фиксировали темную воду с резким запахом.

Практики, описанные изданием, противоречат экологическому законодательству штата Лагос. Закон об экологическом управлении и защите 2017 года запрещает строительство на дренажных линиях, а также сброс неочищенных отходов в окружающую среду, кроме случаев, предусмотренных применимыми нормами или федеральным законодательством. Строительные нормы также требуют предусматривать системы отвода сточных вод — канализацию, септики с надлежащей очисткой, очистные сооружения или выгребные ямы.

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Проблема сохраняется несмотря на проверки

Управление сточными водами штата Лагос заявило изданию, что ливневые каналы должны отводить только дождевую воду, а не неочищенные стоки или фекальные отходы. Ведомство сообщило, что проверяет объекты, отслеживает маршруты водоотведения, тестирует образцы воды и реагирует на жалобы. В случае нарушений оно может потребовать устранения проблемы, отключить незаконные трубы, опечатать помещения, наложить штрафы или передать дела в суд.

По данным управления, за последние два года оно выдало сотни предписаний и опечатало десятки жилых и коммерческих объектов, в том числе на острове Лагос. В то же время ведомство указало на плотную застройку, небольшие земельные участки, устаревшую инфраструктуру и высокий уровень грунтовых вод, которые осложняют обустройство или модернизацию систем водоотведения в старых зданиях.

Согласно отчету правительства штата о подотчетности перед гражданами, в 2024 году Управление дренажных служб и водных ресурсов потратило около 45,53 млрд найр на строительство, расчистку и восстановление дренажной инфраструктуры. Эти расходы касались прежде всего водоотведения и борьбы с подтоплениями; их не следует отождествлять с финансированием очистки сточных вод, за которую отвечает отдельное ведомство.

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