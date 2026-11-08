В международном аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе, Нигерия, задержали 34-летнюю гражданку Уганды Фариду Нансубугу. Нигерийское агентство по борьбе с наркотиками NDLEA заявило, что у неё изъяли 87 свёртков кокаина общим весом 1,15 кг. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Задержание перед вылетом

По данным агентства, женщину задержали 3 ноября в терминале 2, когда она готовилась сесть на рейс в Уганду. Правоохранители проводили совместный досмотр пассажиров вместе с сотрудниками авиационной безопасности и заподозрили, что пассажирка что-то скрыла.

В NDLEA утверждают, что наркотики были прикреплены в области таза и спрятаны под двумя слоями нижнего белья. После личного досмотра женщину доставили в отдельное помещение, где, по заявлению ведомства, обнаружили 87 свёртков.

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Версия задержанной

Во время допроса Нансубуга, по информации NDLEA, сказала, что 29 октября приехала в Нигерию вместе с членами своей церкви на молитвенную встречу в Synagogue Church of All Nations в районе Икотун-Эгбе в Лагосе.

По данным агентства, другие участники группы вернулись в Уганду после встречи, а она осталась, чтобы забрать кокаин для человека по имени Джой, который живёт в Уганде. NDLEA утверждает, ссылаясь на её показания, что Джой свела её с контактом в Нигерии. Тот якобы организовал поездку в отель в день вылета, передал наркотики и посоветовал спрятать их под одеждой. Задержанная также якобы сказала, что не договаривалась о точной сумме вознаграждения, однако ожидала получить не менее 1 тысячи долларов после доставки груза.

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