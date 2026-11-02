В Лахоре, Пакистан, мужчина по имени Аршад был арестован по подозрению в убийстве жены ножом и ранении пятерых их детей. Как сообщает Dawn, полиция возбудила против него дело по подозрению в убийстве.

Нападение после ссоры

По словам представителя полиции, инцидент произошел в районе Хаким-Чоук, который относится к юрисдикции полицейского участка Ништар-Колони. За несколько дней до этого супруги поссорились из-за бытового вопроса. После ссоры женщина вместе с пятью детьми поехала к родителям мужа.

В воскресенье Аршад пришел в дом родителей жены, чтобы забрать ее и детей, однако она отказалась возвращаться. По данным полиции, после этого мужчина напал на жену с ножом. Дети получили ранения, когда пытались защитить мать.

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Женщина умерла в больнице

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники службы Rescue 1122. Раненую женщину и детей доставили в больницу, где она позднее умерла от полученных травм. Состояние одного ребенка, по информации источника, оценивалось как тяжелое.

Отдельный инцидент в городе

Также в воскресенье в районе Шахдара-Таун в Лахоре во время предполагаемого столкновения с полицией погиб другой подозреваемый, которого тоже звали Аршад. Полиция заявила, что он погиб от огня своих сообщников, которые, по ее версии, пытались освободить задержанного. Правоохранители также сообщили о ранении констебля Фарука и бегстве нападавших.

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