В Лахоре, Пакистан, в субботу прошли дождь и град, после чего индекс качества воздуха в городе составил 133. В мировом рейтинге наиболее загрязненных городов Лахор занял 13-е место, сообщает The Express Tribune.

Осадки в районах Лахора

Осадки зафиксировали в районах Гаджумата, Ништар, Чунги, Уолтон, Тауншип и Харбанспура, а также в Гульберге, DHA, Модел-Тауне и вдоль дороги Райвинд. По данным метеорологической службы, после осадков температура в столице провинции Пенджаб снизилась: в 19:00 минимальная температура составляла 18,5°C.

Показатели загрязнения

Мировой рейтинг зафиксировали около 20:00 в субботу. Показатель AQI 133 классифицируется как нездоровый для чувствительных групп населения. Самый высокий показатель тогда зафиксировали в Дакаре, Сенегал, где AQI достиг 297. Далее следовали Кучинг в Малайзии с показателем 208 и Мумбаи в Индии с индексом 186.

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Отдельное местное обновление поставило Лахор на шестое место среди наиболее загрязненных городов Пакистана со средним AQI 172. Станции мониторинга зафиксировали 222 на GT Road, 211 на Ravi Road и 204 в Модел-Тауне.

Прогноз погоды

Пакистанский метеорологический департамент предупредил об активной погодной системе над Гуджранвалой и прилегающими районами. Он прогнозировал сильный ветер, грозы и дожди в Лахоре, Сиалкоте, Наровалe, Гуджранвале, Шейхупуре, Касуре и соседних районах. В то же время в большинстве округов Пенджаба ночью и в воскресенье ожидалась преимущественно сухая погода, а в Мурри, Гальяте и прилегающих районах — похолодание и переменная облачность.

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