В Лахоре, Пакистан, индекс качества воздуха (AQI) 9 ноября достиг опасного уровня: город возглавил мировой рейтинг наиболее загрязненных крупных городов. По данным Dawn, в рейтинге IQAir показатель составил 590, тогда как исторические почасовые данные платформы за тот же период показали AQI 647.

Значительный отрыв в рейтинге

В глобальном рейтинге IQAir за период с 09:00 до 10:00 9 ноября Лахор опередил Улан-Батор с AQI 177, Дели с показателем 174, Калькутту — 173 и Сараево — 170. Уровень загрязнения в пакистанском городе был более чем втрое выше, чем у города, занявшего второе место в рейтинге.

Наихудшие показатели фиксировали и отдельные станции в Лахоре. В Аллама-Икбал-Тауне AQI составил 1033, в районе CERP Office — 864, а в Парагоне на Бурки-роуд — 748. Почасовые графики свидетельствуют, что уровень загрязнения резко возрастает утром и поздним вечером.

Опасное качество воздуха также зафиксировали в других городах пакистанской провинции Пенджаб: в Райвинде AQI составил 688, в Мултане — 655, в Фейсалабаде — 600. В другом обновлении рейтинга по Пакистану для Лахора был указан показатель 639.

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Вероятные факторы смога

Правительство Пенджаба накануне предупреждало, что ситуацию могут ухудшить дым от фейерверков после Дивали в индийском Пенджабе, сжигание растительных остатков и восточные ветры. В отчете властей отмечалось, что дым мог достичь Лахора и прилегающих районов за пять — 13 часов. В то же время для установления доли трансграничного загрязнения необходима оценка на основе измерений.

Спутниковый анализ Hamari Hawa на основе данных NASA VIIRS за период с 1 по 29 октября зафиксировал в пакистанском Пенджабе 13 241 обнаружение огня против 3158 в индийском Пенджабе. Согласно анализу, 92% обнаружений в пакистанском Пенджабе приходились на сельскохозяйственные угодья. Такие спутниковые данные свидетельствуют о пожарной активности и не являются индивидуально подтвержденными случаями сжигания стерни.

Агентство по охране окружающей среды Пенджаба сообщило о 679 сельскохозяйственных пожарах в провинции, из которых 650 были потушены. Для противодействия сжиганию стерни ведомство задействовало ночные группы, дроны, пожарные цистерны на тракторах и группы быстрого реагирования.

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