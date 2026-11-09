В Лахоре, Пакистан, открылся первый VXR Festival — фестиваль виртуальной и расширенной реальности. Его дебютная программа под названием Between the Prompts // V.1 объединила работы 70 художников из Пакистана, Испании, Франции, Канады, США и других стран, сообщает Dawn.

Искусство между алгоритмами и изображениями

Открытие фестиваля состоялось в Alliance Française de Lahore при полном зале. Кураторами проекта стали доктор Наджамул Ассар и Сара Раджпер, а ассистенткой кураторов — Зайнаб Аамир. Программа исследует пространство между инструкцией и изображением: то, как художники работают с технологиями и алгоритмами, которые всё больше влияют на создание визуального контента.

На открытии были представлены работы 16 авторов, в том числе Амны Тарик, Ануши Халид, Асмы Казми, Мансура Али, Лолы Зоидо, Мари Лиенхард и Сандрин Дюмие. Посетители знакомились с иммерсивными работами через гарнитуры и экраны, после чего состоялась встреча с художниками.

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Программа в Лахоре и Исламабаде

Сокуратор Сара Раджпер отметила, что для многих гостей это был первый опыт использования гарнитуры для просмотра искусства, а не игры или демонстрации технологии. Основатель фестиваля и со-куратор доктор Наджам сказал, что команда стремилась представить эти работы в Пакистане «на их собственных условиях».

После открытия в Лахоре программа продолжится в пространстве R Space в Mariam Dawood School of Visual Arts and Design, а 12 ноября — в Beaconhouse National University. С 13 по 15 ноября фестиваль проведёт мероприятия в Исламабаде. VXR Festival является инициативой команды Lahore Digital Arts Festival, которая поддерживает цифровое искусство и креативные технологии в Пакистане с 2019 года.

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