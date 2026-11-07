В Лахоре задержали 12 подозреваемых в мошенничестве через кол-центры — Dawn

Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана задержало 12 человек, среди которых две женщины, во время рейдов в двух нелегальных кол-центрах в Лахоре. Как сообщает Dawn, операции провели в пятницу на основании полученной информации и ордеров на обыск, выданных компетентным судом.

Рейды в двух районах Лахора

Обыски провели в Solution Hub в Батапуре и Task Taker в жилом комплексе Punjab Housing Society. Во время первого рейда задержали одну женщину и шестерых мужчин, во время второго — одну женщину и четырех мужчин.

Агентство сообщило об изъятии 13 ноутбуков, двух стационарных компьютеров и 13 мобильных телефонов. В отношении задержанных зарегистрировали отдельные дела.

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Подозрения в телефонном мошенничестве

По предварительным данным следствия, кол-центры обманывали людей в Канаде, США и других странах, предлагая якобы обновления мобильных телефонов, сетевые пакеты и соглашения по SIM-картам. В агентстве заявили, что подозреваемые выдавали себя за представителей известных телекоммуникационных компаний, чтобы получить финансовые данные пострадавших.

По данным агентства, эти сведения использовали для незаконных финансовых операций и мошенничества с банковскими картами.

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