В Лахоре, Пакистан, Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) задержало Умаира Вилаята по подозрению в шантаже несовершеннолетних их личными фотографиями и видео. По данным Dawn, задержание произошло возле Пакистанского монетного двора в районе Шалимар-Таун.

Подозрение в шантаже через социальные сети

Заместитель директора NCCIA в зоне Лахора Атиф Амир сообщил, что у подозреваемого изъяли два мобильных телефона. По версии следствия, мужчина связывался с несовершеннолетними через социальные сети, получал их личные материалы и использовал их для шантажа.

Следователи утверждают, что он угрожал продать фотографии и видео на порнографических сайтах, чтобы получить деньги. Во время первичного анализа данных на изъятых телефонах, по заявлению агентства, была обнаружена переписка, которая может свидетельствовать о шантаже и попытках получить финансовую выгоду.

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Данные учетных записей на телефоне

NCCIA также заявило, что на одном из устройств в менеджере паролей хранились данные нескольких электронных почтовых ящиков и учетных записей в социальных сетях. Против задержанного зарегистрировали дело в соответствии с PECA.

Отдельно агентство сообщило о задержании еще одного мужчины, которого подозревают в распространении в социальных сетях ложного и оскорбительного контента против государственных учреждений и представителей власти. Правоохранители заявили, что во время первичной проверки его телефона обнаружили доказательства передачи неприемлемых материалов через WhatsApp.

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