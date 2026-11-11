По данным местных СМИ, в Вьентьяне, столице Лаоса, правоохранители задержали 16 граждан Японии, которых подозревают в причастности к мошенническим схемам. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает The Japan Times.

Обыск во Вьентьяне

Местные СМИ сообщили, что на прошлой неделе следователи обыскали арендованный дом во Вьентьяне. По их данным, дом считали базой, которую использовала преступная организация.

Во время обыска правоохранители изъяли 55 мобильных телефонов и четыре планшета. Посольство Японии в Лаосе заявило, что проверяет факты по этому делу.

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Перемещение мошеннических групп

В последние годы группировки, связанные с мошенническими схемами, переносят деятельность из Камбоджи в соседние страны. Это происходит после усиления мер камбоджийских властей против таких групп.

В этом году в Лаосе граждан Японии уже задерживали во время серии рейдов по подозрению в причастности к подобным схемам.

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