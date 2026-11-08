В Лас-Вегасе, США, в своем доме нашли мертвым 55-летнего адвоката Майкла Санфта, который представлял Дуэйна «Кеффе Ди» Дэвиса по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Полиция не считает смерть подозрительной

Санфта нашли мертвым в пятницу. Полиция Лас-Вегаса заявила, что смерть адвоката не считают подозрительной, однако причину и обстоятельства смерти пока не установили. Других подробностей правоохранители сразу не сообщили.

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Дело о гибели Тупака Шакура

Смерть Санфта произошла через несколько недель после того, как его клиента признали виновным в организации убийства Тупака Шакура и приговорили к лишению свободы на срок от 40 лет до пожизненного. Дэвис заявил, что будет обжаловать приговор.

Шакура застрелили в 1996 году, когда он находился на пассажирском сиденье внедорожника, которым управлял глава его звукозаписывающей компании Мэрион «Сьюдж» Найт. Дэвиса арестовали в 2023 году. Присяжные пришли к выводу, что он организовал убийство, стремясь отомстить за избиение своего племянника Шакуром и людьми из окружения рэпера в казино MGM Grand в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года.

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