В Латвии партии «Объединенный список» и «Национальное объединение» договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства. Об этом сообщает LSM English со ссылкой на Латвийское телевидение.

Минимальное большинство в Сейме

Премьер-министр Андрис Кулбергс, которому президент поручил сформировать новое правительство, заявил, что две политические силы согласовали сотрудничество. Вместе они имеют 51 место в латвийском Сейме, что обеспечивает минимальное парламентское большинство.

Переговоры о планируемой работе правительства и условиях сотрудничества продолжаются. Стороны должны подготовить документы о сотрудничестве для подписания.

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Кандидаты в правительство

Лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс, парламентская фракция которой насчитывает 17 депутатов, ранее также пообещал поддержать такое правительство.

«Национальному объединению» предложили в понедельник выдвинуть кандидатов на три министерские должности в сферах внутренних дел, социального обеспечения и культуры. Кулбергс также попросил министра обороны Райвиса Мелниса сохранить должность в следующем правительстве. Премьер заявил, что определяющими при отборе кандидатов будут их профессионализм и соответствие должностным обязанностям.

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