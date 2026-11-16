В Латвии количество международных посылок, поступивших из-за рубежа, в третьем квартале 2026 года сократилось до 3,8 млн единиц. Это на 27,2% меньше, чем во втором квартале, когда было зафиксировано 5,2 млн таких отправлений, сообщает LSM English.

Пошлина на недорогие отправления

Латвийская Комиссия по регулированию общественных услуг считает введение новой пошлины одним из возможных факторов снижения числа посылок. С 1 июля для товаров низкой стоимости из третьих стран действует фиксированная пошлина в размере 3 евро за единицу товара, которую в материале неофициально называют «налогом Temu».

ЕС отменил прежнее освобождение от пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро. Новый сбор касается товаров, приобретенных за пределами ЕС, в частности в Китае, США, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Директор департамента электронных коммуникаций и почтовых услуг комиссии Иварс Тауніньш отметил, что дополнительные расходы на небольшие покупки в зарубежных интернет-магазинах могут менять потребительские привычки и снижать спрос на такие доставки.

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Внутренние доставки растут

В то же время объем посылок внутри Латвии вырос на 17,3% — с 3,9 млн во втором квартале до 4,6 млн в третьем. Количество международных отправлений из Латвии достигло 2,3 млн, что на 5,5% больше в квартальном измерении.

В целом 43% всех посылок были отправлены в пределах страны, а 57% составили международные отправления. Наибольшую долю внутренних доставок — 44% — обеспечила Omniva, тогда как DPD Latvija обработала 25% посылок из-за рубежа. Через почтоматы получатели получили 5,3 млн посылок, или 62% от общего количества. В стране работают 1918 почтоматов шести операторов — на 25 больше, чем в предыдущем квартале.

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