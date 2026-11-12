В Латвии состав новой правящей коалиции может проясниться до субботы, а кандидатов на министерские посты могут назвать на этой неделе или не позднее понедельника. Об этом заявил спикер Сейма Эдвардс Смилтенс из партии «Объединенный список», сообщает Baltic News Network.

Переговоры о составе правительства

По словам Смилтенса, кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс должен определить состав коалиции уже на этой неделе. Переговоры продолжаются, в том числе дистанционно: накануне участники провели очередной телефонный разговор поздно вечером.

Смилтенс отверг упреки в медленном формировании правительства, отметив, что с момента выдвижения Кулбергса прошло около недели. Он также подчеркнул, что этот процесс необходимо совмещать с обязанностями действующего премьер-министра, в частности с представлением интересов Латвии на международных встречах.

Кулбергс ранее выразил надежду, что договоренности о партнерах по коалиции и модели сотрудничества будут достигнуты на этой неделе. В то же время он отметил, что до официального объявления партии должны согласовать все вопросы и подготовить документы к подписанию.

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Диалог с Национальным объединением

«Объединенный список» наиболее активно ведет переговоры с Национальным объединением. Во время второго раунда переговоров Кулбергс провел самую длительную встречу с представителями этой политической силы и положительно оценил их подготовку. Лидер Национального объединения Илзе Индриксоне заявила, что обе силы имеют общее долгосрочное видение.

Латвийское телевидение сообщало, что на тот момент «Объединенный список» активно общался только с Национальным объединением, тогда как «Новое единство» и «Прогрессивные» не получили приглашений к следующему раунду консультаций. Стороны также обсуждают механизмы, которые не позволили бы Национальному объединению быть переголосованным по принципиальным вопросам при поддержке оппозиции.

Работа Сейма

Смилтенс хочет, чтобы на следующей неделе Сейм начал работать на полную мощность. Для этого необходимо сформировать парламентские комитеты и избрать их руководство. Он предлагает согласовать этот процесс с формированием правительства, чтобы председателям комитетов не пришлось вскоре покидать свои должности из-за назначения министрами.

По словам спикера, «Объединенный список» должен получить председательство в Бюджетном комитете. Он также назвал возможным приоритетом Комитет по экономическим делам и подчеркнул важность вопросов обороны. Окончательной договоренности о распределении руководящих должностей в комитетах пока нет.

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