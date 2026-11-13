В Латвии Совет общественного транспорта в пятницу поддержал повышение тарифов на региональных автобусных и железнодорожных маршрутах в среднем на 10% в 2027 году. Изменения должны вступить в силу не позднее 15 февраля 2027 года, сообщает LSM English.

Новые цены на отдельных маршрутах

По данным Управления автомобильного транспорта Латвии, билет на поезд Рига—Кокнесе подорожает с 4,6 до 5,1 евро, Рига—Плявиняс — с 5,2 до 5,8 евро, а Рига—Крустпилс — с 5,7 до 6,3 евро. Проезд по маршруту Рига—Даугавпилс вырастет с 8,9 до 9,8 евро, а до Индры — с 11,7 до 12,9 евро.

На региональных автобусных линиях билет из Риги до Салдуса планируют повысить с 6,2 до 7 евро, до Скрунды — с 7,6 до 8,5 евро, а до Лиепаи — с 10,6 до 11,9 евро. Минимальная стоимость проезда в Риге должна вырасти с 1,5 до 1,7 евро, в других городах — с 1,2 до 1,3 евро, а на других остановках — с 0,9 до 1 евро.

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Ожидаемые поступления

Глава департамента общественного транспорта Управления автомобильного транспорта Томас Бейкулис заявил, что повышение тарифов может обеспечить около 3,2 млн евро дополнительных поступлений от продажи билетов в год при условии неизменности сети региональных маршрутов.

На финансирование регионального общественного транспорта в государственном бюджете Латвии на 2027 год предусмотрено 93,78 млн евро. Министерство транспорта страны подсчитало, что в случае нехватки средств и отсутствия дополнительного бюджетного финансирования может возникнуть необходимость закрыть около 794 автобусных маршрутов, а число поездок пассажиров сократится более чем на 3 млн в год. Действующий «билет на багаж» также планируют переименовать в «билет на багаж или животное».

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