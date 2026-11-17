В Латвии назначенный премьер-министр Андрис Кулбергс, представляющий «Объединенный список», представил состав нового правительства и его приоритеты. В коалицию должны войти «Объединенный список» и Национальное объединение, которые вместе имеют 51 мандат в Сейме. Как сообщает Baltic News Network, политик также предложил назначить на ряд ключевых должностей беспартийных экспертов.

Беспартийные кандидаты

Главный экономист Citadele Bank Карлис Пургайлис выдвинут на должность министра финансов. Министерство здравоохранения может возглавить член правления Amber Beverage Group Нормундс Станевичс, ранее руководивший Рижской Восточной клинической университетской больницей.

Кандидатом на должность главы МИД стал посол Латвии в Узбекистане Гиртс Яунземс, работающий в дипломатической службе с 1999 года. Министр обороны Райвис Мелнис должен сохранить должность, как и министр внутренних дел Янис Домбрава, министр культуры Наурис Пунтулис и министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс.

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Состав коалиции и приоритеты

От «Объединенного списка» в правительство также предложили депутата и фермера Эдгарса Путру на должность министра сельского хозяйства, юриста Кришса Липшанса — министра транспорта, депутата и предпринимателя Эдгарса Штелмахерса — министра экономики. Должность министра образования и науки может занять Чеславс Батня, а министра юстиции — Виестурс Витовскис. Министерство благосостояния должна возглавить лидер Национального объединения Илзе Индриксоне.

Кулбергс заявил, что на первом этапе работы правительство начнет реорганизацию Министерства климата и энергетики. До ее завершения политический надзор за этим сектором будет осуществлять премьер-министр. Среди заявленных приоритетов нового кабинета — экономический рост, повышение эффективности государственного управления, усиление безопасности и ускорение принятия решений.

Айнарс Шлесерс пообещал поддержать правительство, однако, по данным издания, не все 17 депутатов партии «Латвия на первом месте» готовы проголосовать за правительство.

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