В Латвии исследователи Cybernews сообщили о публично доступной базе данных телекоммуникационного провайдера CSCTelecom, содержавшей более 125 миллионов SMS-сообщений. В ней были данные банков Swedbank и SEB, экстренной службы 112, медицинских учреждений, авиакомпании airBaltic и десятков торговых и сервисных компаний в странах Балтии.

Как сообщает LSM English, база охватывала период с октября 2022 года по сентябрь 2026 года и обновлялась в реальном времени. По данным Cybernews, это могло позволять третьим лицам видеть коды аутентификации, ссылки для сброса паролей и частные сведения еще до того, как сообщение прочитает получатель.

Какие данные содержала база

В базе были названия клиентов CSCTelecom, номера телефонов адресатов, полный текст SMS и технические метаданные. Среди сообщений могли быть одноразовые коды, временные пароли, результаты медицинских анализов, сведения о бронировании, данные о доставке с именами и адресами, даты поездок и банковские уведомления об операциях.

Исследователи Cybernews обнаружили базу в конце сентября в ClickHouse. Только в сентябре сервис, по их данным, отправил более трех миллионов SMS. Помимо Латвии, инцидент потенциально касается компаний и пользователей в Литве и Эстонии.

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Реакция банков и Cert.lv

Латвийская команда реагирования на киберинциденты Cert.lv обратилась к CSCTelecom с просьбой провести углубленное расследование, чтобы установить обстоятельства и оценить, есть ли подтвержденные признаки возможной утечки из инфраструктуры компании. Информацию также передали правоохранительным органам.

В SEB заявили, что ограниченно пользовались услугами CSCTelecom — только для отправки маркетинговых сообщений о пенсионных фондах. Банк отметил, что инцидент не повлиял на безопасность его систем, чувствительные данные клиентов и средства. Swedbank сообщил о собственном расследовании, приостановил использование сервиса и призвал клиентов не передавать пароли, персональные данные и коды аутентификации в ответ на подозрительные звонки, письма или SMS.

airBaltic также проверяет возможное влияние инцидента на клиентов и призвала внимательно относиться к сообщениям с требованиями срочно перейти по ссылке, подтвердить бронирование или предоставить платежные либо учетные данные.

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