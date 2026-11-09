В Латвии во время осенних школьных каникул в Детскую больницу доставили 15 молодых людей, находившихся под воздействием алкоголя или других психоактивных веществ. Это вдвое больше, чем за аналогичную неделю в прошлом году, хотя общее число таких случаев в больнице постепенно растет, сообщает LSM English.

Рост числа новых пациентов

Руководительница Центра психического здоровья детей и молодежи при Детской больнице Карина Бейнерте отметила, что примерно половину госпитализированных доставили из-за передозировки. Алкоголь остается наиболее распространенной причиной интоксикации, однако молодые люди все чаще сочетают разные вещества, из-за чего сложнее предсказать их воздействие на организм.

По ее словам, большинство детей, доставленных в больницу в течение каникулярной недели этого года, ранее не были пациентами учреждения. В прошлом году почти все госпитализированные в этот период, кроме одного ребенка, уже обращались в больницу и регулярно употребляли психоактивные вещества.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления организаций, работающих с молодежью

Организации, работающие с детьми и молодежью, сообщают, что случаи употребления алкоголя и наркотиков фиксируются во все более раннем возрасте, в частности среди учащихся начальной школы. Руководитель объединения Laiks jauniešiem Гинтс Янковскис заявил, что в отдельных молодежных кругах употребление наркотиков стало модным, а тем, кто не хочет этого делать, бывает трудно противостоять давлению окружения.

Основатель OPEN Creative Centre Эдийс Клайшис утверждает, что с проблемой сталкиваются дети из семей с разным достатком. По его словам, самым младшим распространителям электронных сигарет и наркотиков, которых он встречал, было по восемь лет. Он также рассказал, что видел закрытые группы в Snapchat и Telegram, где подростки, по его утверждению, соревновались в употреблении амфетамина.

Специалисты и представители общественных организаций подчеркивают нехватку финансирования и неравную доступность помощи для молодых людей с зависимостью. Бейнерте отметила, что службы лечения и профилактики зависимостей доступны не по всей Латвии, а молодые люди, которым нужна помощь, не могут ждать ее месяцами.

Читай нас в