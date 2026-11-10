В польском Кракове после стрельбы на Главной рыночной площади в больницах остаются 14 из 15 раненых. Одна пациентка уже покинула медучреждение, сообщает RMF24 со ссылкой на представителя Малопольского воеводы Максимилиана Косовского.

По его словам, все госпитализированные находятся в стабильном состоянии. Женщина, которую выписали, проходила лечение в Городской специализированной больнице имени Габриэля Нарутовича в Кракове.

Состояние раненых полицейских

Двое полицейских — Якуб Кулик и Артур Мораньский — получили тяжелые ранения во время перестрелки с нападавшим. Обоих уже вывели из состояния медикаментозной комы, а лечение, по словам представителя воеводы, идет в благоприятном направлении.

Президент Польши Кароль Навроцкий посетил раненых правоохранителей. Глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий сообщил, что полицейские получили из рук президента Офицерские кресты ордена Возрождения Польши.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди пострадавших были извозчики

Четверо раненых — извозчики, работавшие на Главной рыночной площади Кракова. Выписанная из больницы женщина получила ранение шеи, перенесла операцию по удалению осколков пули и вернулась домой.

Еще трое раненых извозчиков — две женщины и мужчина — остаются в медучреждениях. По данным главы Ассоциации краковских извозчиков Дороты Литвицкой, мужчина получил два огнестрельных ранения живота, был прооперирован и находится в состоянии комы. Другая тяжело раненная извозчица получила ранение головы и два ранения грудной клетки. Во время атаки также пострадали четыре лошади, запряженные в кареты.

По информации издания, в субботу 24-летний нападавший въехал на автомобиле на площадь Главного рынка и открыл огонь из автоматического оружия по случайным людям. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Нападавший умер в больнице утром в понедельник.

Читай нас в