В южноафриканской провинции Лимпопо полиция определила пять избирательных участков как объекты среднего риска в преддверии местных выборов, назначенных на 4 ноября. При этом участков высокого риска в регионе не выявили, сообщает TimesLIVE.

Меры безопасности на выборах

Комиссар полиции провинции генерал-лейтенант Ян Петрус Схиперс заявил, что меры безопасности должны защитить избирателей, сотрудников избирательных органов и избирательные материалы до, во время и после голосования. На брифинге в Полокване он сообщил, что развертывание сил будет определяться разведывательными оценками и уровнем риска.

Полиция и другие структуры безопасности координируют работу через Провинциальную совместную оперативно-разведывательную структуру. План предусматривает усиленное патрулирование, сбор разведданных, целевые правоохранительные операции и расследование избирательных правонарушений. В мероприятиях также участвуют Национальные силы обороны ЮАР и Агентство государственной безопасности.

Правоохранители будут охранять участки и избирательные материалы, а также противодействовать запугиванию, насилию, вандализму и несанкционированному владению опасным оружием в пределах избирательных участков. Схиперс призвал политические партии, кандидатов и их сторонников соблюдать избирательный кодекс поведения и уважать отличающиеся политические взгляды. Он также предостерег от распространения в соцсетях фейков, непроверенной информации и подстрекательских сообщений, которые, по его словам, могут вызвать панику, насилие и подорвать доверие к избирательному процессу.

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Подготовка к голосованию

Избирательная комиссия ЮАР сообщила, что в Лимпопо зарегистрировано 3 037 387 избирателей. В провинции имеется пять районов, 22 муниципалитета, 568 муниципальных избирательных округов и 3 315 избирательных районов.

Провинциальный избирательный чиновник Итумеленг Сеанего отметил, что набрали и обучили более 99% необходимого избирательного персонала. Все партии бюллетеней уже доставлены и проходят проверку качества. Комиссия также одобрила 341 809 специальных голосов, голосование по которым запланировано на 2 и 3 ноября.

Министерство внутренних дел ЮАР продлит часы работы стационарных и мобильных офисов, чтобы избиратели могли забрать документы, удостоверяющие личность, или получить помощь в случае их утраты. Сотрудники провинциальной дорожной службы будут сопровождать бюллетени и участвовать в других избирательных операциях.

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