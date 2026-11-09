В Литве и Польше продолжаются судебные процессы над десятью людьми, которых прокуроры обвиняют в подготовке и осуществлении поджогов почтовых отправлений в нескольких европейских странах в интересах ГРУ, российской военной разведки государства-агрессора РФ. Пятеро обвиняемых предстали перед судом в Литве, еще пятеро — в Варшаве, сообщает Politico Europe.

Среди обвиняемых — 63-летний гражданин Украины Василий Ковач, который более 30 лет живет в Латвии. По версии литовского следствия, он был причастен к перевозке из Риги в Вильнюс посылок с массажными подушками, переделанными для сокрытия зажигательных устройств. Ковач отрицает, что знал о содержимом посылок, их назначении или причастности российских спецслужб.

Пожары в Лейпциге, Бирмингеме и под Варшавой

Одна из посылок загорелась 20 июля 2024 года в аэропорту Лейпцига перед погрузкой на грузовой самолет DHL, который должен был лететь в Лондон. Огонь охватил контейнер для авиагрузов. По данным издания, пожар не начался на борту, вероятно, из-за задержки рейса. Экспертное заключение, подготовленное по заказу Федерального ведомства уголовной полиции Германии, назвало преднамеренную причину возгорания вероятной.

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Еще одна посылка через два дня загорелась на складе в Бирмингеме. Два других отправления, по данным следствия, направили в Польшу через сервис DPD: одно загорелось в грузовике под Варшавой 21 июля, другое польские следователи изъяли неповрежденным.

Вербовка через посредников

Литовский Департамент государственной безопасности в отчете, с которым ознакомилось издание, считает эту операцию примером тактики ГРУ по привлечению посредников и исполнителей через Telegram. По данным следствия, участники сети получали отдельные поручения и могли не знать полной картины операции.

Согласно материалам следствия, одним из вероятных организаторов был бывший российский командир подводной лодки Андрей Бабуров — крестный отец сына Ковача. Его подозревают в координации перевозки модифицированных массажных подушек из России через контакты в странах Балтии. Бабуров не ответил на запрос о комментарии, а ГРУ не предоставило ответа на запрос, переданный через пресс-службу российских властей. Все десять обвиняемых заявляют, что не работали сознательно на российскую разведку, и отрицают обвинения в терроризме.

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