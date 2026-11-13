В Литве с января ожидается повышение регулируемого тарифа на электроэнергию примерно на 20% — до 0,295 евро за киловатт-час. В то же время домохозяйства, отапливающие жилье природным газом, могут платить до 32 евро больше ежемесячно. Об этом сообщает Baltic News Network.

Расходы на газ вырастут

Национальный совет по регулированию энергетики Литвы прогнозирует, что в первой половине следующего года бытовые потребители будут платить за природный газ примерно на 40% больше. Для тех, кто использует газ только для приготовления пищи, счета вырастут примерно на один евро, тогда как для домохозяйств с газовым отоплением подорожание будет более ощутимым.

Основной причиной назван рост цен на международном рынке, где стоимость газа с начала года утроилась. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас заявил, что открытый энергетический рынок делает страну зависимой от событий за ее пределами.

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Государственная поддержка уязвимых потребителей

Государственный поставщик энергии Ignitis закупил половину необходимого стране объема природного газа до подорожания. По словам Савицкаса, без этого счета были бы выше, а расходы на отопление для потребителей газа в среднем примерно на 20 евро ниже.

Потребители, соответствующие критериям получения помощи, будут платить за электроэнергию на четыре цента меньше за киловатт-час. Правительство также пообещало компенсации домохозяйствам, имеющим право на поддержку для оплаты отопления. Новые тарифы на электроэнергию учитывают не только цену газа, но и потери поставщиков, связанные с использованием солнечной генерации.

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