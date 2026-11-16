Исследователи из Университета Айовы в США установили, что мозговая активность у взрослых с расстройством аутистического спектра может сильнее различаться между отдельными людьми, чем у взрослых без аутизма. В то же время средние показатели активности различных систем мозга в двух группах были схожими.

О результатах исследования сообщает News-Medical. Работу возглавили Дорит Клейман и Джеймс Траер из Университета Айовы. Они проанализировали данные, ранее собранные в Университете Индианы и Калифорнийском технологическом институте.

Анализ реакций во время просмотра фильмов

Участникам исследования — взрослым с расстройством аутистического спектра и без него — показывали фильмы разных жанров: анимацию, боевики, романтические комедии и триллеры. Во время просмотра ученые регистрировали активность мозга.

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На основе этих данных команда обучила вычислительную модель искать связи между мозговой активностью и звуковыми, визуальными и абстрактными социальными особенностями сцен. После обучения модель смогла точно прогнозировать активность в различных системах мозга.

Различия на уровне отдельных людей

Сравнение усредненных результатов для групп не выявило существенных различий в прогнозируемой моделью активности систем мозга. Однако сопоставление отдельных участников со средними показателями их собственной группы показало, что люди с расстройством аутистического спектра сильнее отклонялись от среднего значения по группе.

Более высокая вариативность наблюдалась почти во всех оцененных системах мозга, но наиболее выраженной она была в социальной системе мозга. По словам исследователей, результаты указывают на необходимость более детально изучать индивидуальные реакции мозга, а также искать подгруппы людей с расстройством аутистического спектра. Команда планирует выяснить, как, где и когда эти различия связаны с индивидуальными особенностями поведения.

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