Военный суд Ливана предъявил обвинения 13 людям по делу о грузовике со взрывчаткой, который остановили на трассе между Бейрутом и восточной долиной Бекаа. Двух обвиняемых задержали во время изъятия груза, еще 11 остаются на свободе и были обвинены заочно, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на государственное Национальное информационное агентство Ливана.

Обвинения и изъятый груз

Дела передали следственному судье военного суда Клоду Ганему. По данным государственного агентства, обвинения касаются преступлений против внутренней безопасности государства, хранения оружия и взрывчатых веществ, а также создания незаконных объединений с целью подорвать государственную власть.

Пятерых фигурантов идентифицировали только по прозвищам, поскольку их настоящие имена еще не установлены. Двое задержанных остаются под стражей.

По данным судебных чиновников, в грузовике находилось 780 килограммов взрывчатых веществ. В частности, груз содержал по 250 килограммов тротила и пластичной взрывчатки C-4.

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Позиция «Хезболлы»

После изъятия груза «Хезболла» признала, что взрывчатка принадлежала группировке. Там заявили, что ее планировали использовать против израильских сил на юге Ливана. Группировка также сообщила, что обращалась к ливанским властям с требованием вернуть груз и освободить двух задержанных.

Изъятие взрывчатки вызвало острую публичную дискуссию в Ливане. Как отмечает источник, часть участников дискуссии обвинила «Хезболлу» в подготовке убийств внутренних оппонентов на фоне усиления давления на группировку по вопросу разоружения.

В марте правительство Ливана объявило военную деятельность «Хезболлы» незаконной после начала последней войны. Группировка отказалась признавать это решение.

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