Аэропорт имени Рене Муаввада в Клейаате на севере Ливана начнет выполнять регулярные коммерческие рейсы 14 декабря. Об этом после совещания по подготовке к запуску заявил премьер-министр Наваф Салам, сообщает The National.

Бронирование и тестовые рейсы

Пассажиры смогут бронировать билеты на рейсы из аэропорта уже с воскресенья. В тот же день власти должны опубликовать первоначальное расписание полетов и перечень маршрутов, которые будет обслуживать аэропорт.

Тестовые полеты запланированы на 22 ноября — День независимости Ливана и годовщину убийства Рене Муаввада. Бывший президент Ливана Рене Муаввад был убит вскоре после своего избрания в 1989 году. В рамках перезапуска аэропорт назвали в его честь.

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Снижение нагрузки на аэропорт Бейрута

Аэропорт в Клейаате, расположенный недалеко от границы с Сирией, десятилетиями преимущественно использовался как военный объект, хотя его неоднократно предлагали открыть для гражданской авиации. Ливанская армия присоединилась к реконструкционным работам в соответствии с генеральным планом, подготовленным в прошлом году.

Наваф Салам заявил, что запуск аэропорта откроет новые возможности для экономического и туристического развития страны. Ожидается, что в первый год работы аэропорт сможет обслужить около 114 тысяч пассажиров и частично снизит нагрузку на международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, который сейчас является единственным коммерческим пассажирским аэропортом Ливана.

Также следующим летом бюджетный перевозчик Fly Beirut планирует начать полеты в Ливане с флотом из пяти Airbus A320. В июне глава Middle East Airlines, компании-владельца перевозчика, сообщал, что авиакомпания должна летать, в частности, в Дубай, Стамбул, Париж, Копенгаген, Берлин, Амстердам и Дюссельдорф.

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