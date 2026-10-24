В Ливане жители и аналитики скептически оценивают перспективу изменения политики Израиля в отношении их страны после израильских выборов, запланированных на 27 октября. Как сообщает Al Jazeera, собеседники издания не верят, что смена израильского руководства приведет к прекращению оккупации частей юга Ливана или к существенному пересмотру курса.

Житель Бейрута, юрист Фуад Дебс заявил, что не ожидает значительных изменений для Ливана даже в случае смены власти в Израиле. По его мнению, внутриполитические изменения могут вызвать лишь незначительные шаги, направленные на улучшение внешнего восприятия израильского общества и политики.

Недоверие к обещаниям кандидатов

Карим Сафиеддин из Tahrir Institute for Middle East Policy обратил внимание, что накануне выборов никто из участников кампании не обещает вывода войск и не называет ситуацию на юге Ливана кризисом или ошибкой. Он считает, что общий подход израильского политического истеблишмента к Ливану не зависит от конкретного правительства.

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Израиль и ливанская группировка «Хезболла» ведут боевые действия различной интенсивности с октября 2023 года. В июне Израиль и правительство Ливана подписали при посредничестве США рамочное соглашение, предусматривавшее поэтапный вывод израильских сил из Ливана. «Хезболла» отвергла прямые переговоры. Несмотря на договоренность, по данным Al Jazeera, Израиль продолжает оккупировать значительные части юга Ливана и систематически сносить дома и инфраструктуру в десятках деревень.

Соперники Нетаньяху

Основным оппонентом премьер-министра Беньямина Нетаньяху на выборах, согласно материалу, является лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот — бывший генерал и начальник Генерального штаба израильской армии. Айзенкот командовал северным фронтом во время войны Израиля против Ливана в 2006 году. Его также называют автором доктрины «Дахия», предусматривающей нанесение непропорционального ущерба и разрушений.

Ливанский исследователь и подкастер Элия Аюб отметил, что критика Нетаньяху со стороны его оппонентов преимущественно касается внутренней политики и вопросов безопасности, а не гуманитарных или правозащитных аспектов войны. Сафиеддин описал нынешнюю ситуацию как затяжное состояние «ни войны, ни мира» и предположил, что оно может продолжаться долго.

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