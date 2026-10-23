В Ливане судебные органы выдали розыскные уведомления в отношении жены задержанного Хайтама Амхаза и владельца грузовика, которым перевозили взрывчатку по делу, связанному с «Хезболлой». Оба были вызваны на допрос в Управление разведки ливанской армии, однако не явились и, по данным судебного источника, скрываются, сообщает Asharq Al-Awsat.

Новые розыскные уведомления

По словам источника, уведомления выдал правительственный комиссар при Военном суде судья Клод Ганем. Следователи также устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к перевозке груза со взрывчаткой.

Розыскные уведомления дополнили список лиц, разыскиваемых по этому делу. В то же время распоряжение доставить на допрос двух представителей «Хезболлы», известных как Саджед и Зульфикар, до сих пор не исполнено.

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Ход расследования

По данным издания, «Хезболла» отказывается передавать разыскиваемых членов организации ливанским властям и требует вернуть грузовик и груз взрывчатки. Группировка также заявила, что расценит любую попытку задержать ее представителя или участника как «израильскую агрессию».

Предварительное расследование параллельно ведут разведка ливанской армии и Информационный отдел Сил внутренней безопасности. Они проверяют данные с телефонов задержанных Али аль-Курди и Хайтама Амхаза, а также с телефона жены Амхаза.

Полученную информацию сопоставляют с другими материалами дела, уделяя внимание содержанию коммуникаций и контактам, выявленным в ходе анализа. Судебный источник отметил, что окончательных выводов или решений о дальнейших действиях пока нет.

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