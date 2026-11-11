Более миллиона человек в Ливане живут в условиях острой продовольственной небезопасности, предупредили ООН и Министерство сельского хозяйства страны. Почти четверть населения находится на кризисном уровне продовольственной небезопасности или в еще более тяжелой ситуации, сообщает Asharq Al-Awsat.

Число людей в кризисе может вырасти

В совместном заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программы и ливанского министерства говорится, что к середине следующего года число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может вырасти до 1,15 миллиона. Организации призвали к срочным действиям для облегчения ситуации.

Согласно определению ООН, такой уровень продовольственной небезопасности означает, что домохозяйства сталкиваются с недоеданием или могут удовлетворить лишь минимальные потребности благодаря экстренным мерам, в частности продаже имущества.

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Наиболее сложная ситуация — на юге и в бедных регионах

Наибольшую обеспокоенность вызывает положение в пострадавших от конфликта районах южного Ливана, а также в бедных регионах на севере и востоке страны. В ООН указали на ограниченные возможности трудоустройства, исчерпанные сбережения населения, высокий уровень долгов и расходы на продукты питания, топливо и другие товары первой необходимости, которые давят на семейные бюджеты.

Ливан пережил две войны с соседним Израилем с 2023 года и одновременно пытается преодолеть экономический кризис, начавшийся в 2019 году. Власти страны оценивают стоимость двух войн между Израилем и «Хезболлой» примерно в 27 миллиардов долларов. Бейрут также ведет переговоры о финансовой помощи от Международного валютного фонда, однако еще не внедрил реформы, которых требует учреждение для выделения средств.

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