В Ливане военная следственная судья Гада Абу Альван постановила взять под стражу Али аль-Курди и Хайтама Амхаза по делу о грузовике со взрывчаткой, который около месяца назад остановили на контрольно-пропускном пункте Дахр-эль-Байдар на востоке страны. Как сообщает Asharq Al-Awsat, решение было принято после допроса обоих мужчин в присутствии их адвоката Маана аль-Асаада.

Обвинения против 13 фигурантов

Производство основано на обвинениях, которые правительственный уполномоченный при военном суде Клод Ганем выдвинул против двух задержанных и еще 11 членов «Хезболлы», остающихся на свободе. Среди вменяемых деяний — посягательство на внутреннюю безопасность государства, нарушение правительственных решений, владение оружием и взрывчаткой, а также создание незаконных объединений, направленных на подрыв авторитета государства.

По данным судебного источника издания, Курди и Амхаз во время допроса повторили предыдущие показания, данные военной разведке. Они заявили, что не знали ни пункта назначения взрывчатки, ни цели ее использования. Задержанные утверждают, что забрали взрывчатку у Ибрагима Хусейна, известного как Саджед, в Баальбеке в долине Бекаа и должны были доставить ее Билалу ас-Саббури, известному как Зуль Фикар, в район Мушаррафие на южных окраинах Бейрута.

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Следствие ждет данных с телефонов

Судья Абу Альван ожидает материалы предварительного расследования, проведенного информационным отделом Сил внутренней безопасности. В частности, речь идет об анализе мобильных телефонов Курди, Амхаза и его жены Перины Кришоны. Источники, следящие за делом, считают, что эти данные могут содержать важную информацию и стать основанием для дополнительных допросов.

Адвокат Маан аль-Асаад, который также представляет фигурантов, остающихся на свободе, подал предварительные процессуальные возражения. Из-за этого их допрос отложили до 17 ноября. Судья передала возражения Клоду Ганему для заключения перед принятием решения.

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