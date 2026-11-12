Министр окружающей среды Ливана Тамара Эль-Зейн заявила, что с октября 2023 года по сентябрь 2026 года страна потеряла 16 тысяч гектаров лесов в результате военных действий. По ее словам, этот показатель более чем в десять раз превышает типичный ежегодный объем потери древесного покрова, который составляет около 1,5 тысячи гектаров.

Как сообщает The National, Эль-Зейн связала экологические потери с израильскими операциями в Ливане. Она утверждает, что леса были выжжены фосфорными боеприпасами или обычными боеприпасами, а дополнительный ущерб нанесли выкорчевывание деревьев и обработка отдельных районов юга страны глифосатом.

Угроза климатическим целям

Министр подчеркнула, что уничтожение лесов осложняет выполнение Ливаном климатических обязательств, поскольку лесной покров поглощает углерод. Она также заявила, что присутствие израильской армии на части юга Ливана препятствует мониторингу и восстановлению поврежденных территорий.

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Ливан является участником Парижского климатического соглашения и планирует достичь нулевых чистых выбросов к 2050 году. В рамках своего национально определяемого вклада страна намерена к 2035 году сократить выбросы как минимум на 22% и обеспечить четверть производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Нехватка средств на восстановление

По оценке Эль-Зейн, национальный план адаптации к изменению климата до 2035 года требует 11 млрд долларов. В то же время ущерб и потери от конфликта с 2023 года она оценила более чем в 20 млрд долларов. Министр считает, что восстановление можно совместить с климатически устойчивыми решениями, однако для этого необходимы дополнительные инвестиции.

По данным ООН, в конце октября более 300 тысяч человек в Ливане оставались перемещенными. Конфликт также привел к образованию примерно 26 млн тонн обломков. Ливанская делегация на климатической конференции COP31 в турецкой Анталье планирует поднять вопрос об ускоренном доступе к климатическому финансированию для стран, пострадавших от войны.

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