Утром 22 ноября на территории военно-морской базы в восточном портовом городе Бенгази в Ливии взорвался склад боеприпасов. После взрыва на военном объекте возник пожар.

На место прибыли экстренные службы

Как сообщает Anadolu Agency, об инциденте заявила служба гражданской обороны Бенгази. Ее заявление транслировал местный телеканал Al-Masar TV. В службе сообщили, что после взрыва на военный объект направили группы экстренного реагирования для локализации пожара.

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Гражданская оборона Бенгази заявила, что работает над ликвидацией последствий взрыва на складе боеприпасов, расположенном на базе ВМС. Других обстоятельств инцидента служба не привела.

Жителей призвали не собираться поблизости

Гражданская оборона призвала жителей не собираться возле базы, пока пожар полностью не возьмут под контроль. В службе также заверили, что оснований для беспокойства нет. Власти пока не сообщили, что стало причиной взрыва, были ли в результате него пострадавшие и какие повреждения получила военно-морская база.

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