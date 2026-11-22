В Лондоне, Великобритания, «Бристоль» обыграл «Харлекуинз» со счетом 48:21 в стартовом матче сезона Premiership Women’s Rugby. Фулбэк Элли Килданн в дебютной игре за новую команду оформила две попытки против своего бывшего клуба. Как сообщает The Guardian, регбистка вернулась на стадион «Ступ» через пять месяцев после ухода из «Харлекуинз».

Две попытки в дебюте

«Харлекуинз» открыл счет благодаря попытке Майи Мюллер, однако «Бристоль» быстро ответил попыткой Ренеики Боннер. Затем отличилась Килданн, которая не праздновала попытку на поле своей бывшей команды. До перерыва Боннер и Килданн добавили еще по одной попытке, а «Бристоль» вел 22:14.

Три нереализованные конверсии флай-хава Мерил Смит оставляли хозяевам шанс на камбэк. В начале второго тайма «Бристоль» увеличил преимущество: Милли Хайетт воспользовалась низким ударом и занесла мяч в зачетную зону. После этого отличилась Милли Дэвид, а «Харлекуинз» ответил попыткой Эллы Кромак, которая реализовала собственную попытку. В конце матча гости оторвались в счете и одержали выездную победу с бонусным очком.

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Выступление Килданн

Главный тренер «Бристоля» Скотт Лоусон перед игрой заявлял, что переход в клуб с запада Англии поможет 27-летней Килданн показать лучшую игру. В матче она была одной из ключевых игроков в атаке: соперницы уделяли ей повышенное внимание, что создавало больше пространства для вингеров Боннер и Дэвид. Обе также оформили по две попытки.

В октябре Килданн оставалась на скамейке запасных в двух последних матчах сборной Англии на турнире WXV. Главный тренер команды Джон Митчелл хотел увидеть от нее большую стабильность. Во втором туре «Бристоль» примет «Эксетер», а «Харлекуинз» сыграет лондонское дерби с «Трейлфайндерс».

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