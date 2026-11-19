В Лондоне, Великобритания, «Челси» победил французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0 в матче женской Лиги чемпионов. Решающий мяч в концовке встречи забила Веерле Бюрман, которая после подачи с углового протолкнула мяч в ворота у ближней штанги.

Как сообщает The Guardian, эта победа временно вывела лондонский клуб на первое место в таблице лигового этапа. В предыдущем туре команда Сони Бомпастор сыграла вничью 0:0 со шведским «Хеккеном» и выбыла из четвёрки команд, напрямую проходящих дальше.

Преимущество без голов

«Челси» владел мячом 64% времени в первом тайме, но не сумел сразу преодолеть оборону парижанок. До перерыва хозяйки нанесли семь ударов против шести у соперниц, хотя создали мало опасных моментов. ПСЖ сумел ограничить активность Элли Карпентер, которая стала одним из главных вариантов «Челси» в атаке после травмы нападающей Мелвин Маляр.

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Во втором тайме первый удар гостей в створ нанесла Мервей Канджинга, однако вратарь «Челси» Ханна Хэмптон справилась с ударом у ближней штанги. На 60-й минуте Бомпастор выпустила на поле Эрин Катберт, Майку Хамано и Люси Бронз.

Гол после углового

В концовке матча Сьоке Нюскен заменила Агги Бивер-Джонс и вскоре заставила вратаря ПСЖ Катажину Кедзинек совершить сложный сейв. После назначенного углового парижанки не смогли выбить мяч после подачи Катберт, чем воспользовалась Бюрман.

ПСЖ прибыл в Лондон без травмированных капитана Сакины Каршауи и нападающей Роме Леухтер. После поражения французский клуб остался десятым в таблице лигового этапа и приблизился к границе зоны плей-офф.

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