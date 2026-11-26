Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтёром» со счётом 1:0 в матче пятого тура лигового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный мяч во втором тайме забил Ведат Мурики, сообщает Anadolu Agency.

Отменённый гол и решающий момент

На 18-й минуте Мурики отправил мяч в ворота после удара, попавшего в штангу. Однако после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за фола косовского нападающего на капитане «Шахтёра» Николае Матвиенко.

В конце первого тайма вратарь «Шахтёра» Дмитрий Ризнык спас команду после удара Огуза Айдына в нижний угол. На 56-й минуте Ризнык отразил удар Мейсона Гринвуда, но Мурики сыграл на добивании и открыл счёт.

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Турнирное положение

В компенсированное время «Фенербахче» мог удвоить преимущество, однако Ромелу Лукаку не реализовал выход один на один: Ризнык отразил его удар с близкого расстояния на 92-й минуте.

Эта победа стала для «Фенербахче» первой выездной в основном турнире Лиги чемпионов за 22 года — с победы над пражской «Спартой» в ноябре 2004 года. Турецкий клуб поднялся на 16-е место, имея восемь очков после пяти матчей. «Шахтёр» с четырьмя баллами опустился на 26-ю позицию.

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